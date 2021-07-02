Украинская певица Настя Каменских впечатлила видом в роскошном красном платье

Как сообщает Politeka.net, на днях певица дала концерт в киевском клубе. Красотка долго готовилась к шоу, обещая поклонникам незабываемый вечер. У себя в Инстаграм Каменских опубликовала фото-отчет с мероприятия.

Певица выбрала для выступления образ испанки. Она надела красный корсет, который подчеркнул ее бюст. Образ дополнили колготы в сеточку и ботфорты. Объемная прическа придала шарму артистке.

«Было незабываемо круто! Спасибо всем, кто разделил с нами этот вечер!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Богиня, ты была шикарна, команда все крутые», «Крутая и прекрасная», «Какой классный костюм, огонь», «Я не была, но верю, что это было круто», «Наряд шикарный», «Это был очень крутой концерт», «Прекрасная Анастейша», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских понежилась на солнце в мокром купальнике, яркие кадры: «Фигура загляденье».

Как сообщала Politeka, Каменских в прозрачном наряде решилась на откровения о ссорах и браке с Потапом: "Красивый образ, наконец-то...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала, когда наконец родит от Потапа: "Полнейший шок".