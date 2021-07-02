Співачка Настя Каменських вирішила розставити всі крапки над "i"

Як відомо, 34-річна Настя і 40-річний продюсер Потап одружені ось уже два роки, хоча їхні стосунки зародилися задовго до цього. У 2013 році, до розлучення Потапа з Іриною Горовою, в Мережі з'явилися докази, буцімто учасники дуету "Потап і Настя" не просто колеги. Їх тоді "підловили" разом на Кубі, коли вони обіймалися та цілувалися. Незабаром чутки підтвердилися - Потап дійсно пішов від Горової і вже не соромився крутити роман з Каменських.

Зараз пару називають чи не найміцнішим союзом в українському шоубізі, яскравим вже точно. Але найважливіше питання, яке хвилює їх шанувальників, коли ж, нарешті, в їхній родині відбудеться щасливе поповнення. Очевидно, Настя з Потапом з цим не поспішають, тим більше у продюсера вже є 12-річний син Андрій від першого шлюбу.

Нещодавно співачка дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, ведучому на радіо "Люкс FM". Він поцікавився у Насті, за що її найчастіше критикують в Мережі. Зірка здивувала чесною відповіддю:

"Мене не критикують. Можна сказати, що найчастіше, я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати (сміється, - ред.). Одного разу, мені дуже сподобалася історія, коли люди вже відкрили сторінку, що ось я народила, і вже назвали ім'ям цю дитину... Ось це для мене був взагалі цілковитий шок. Я розумію, що всім вже хотілося б побачити дитинку мою, але, як всесвіт дасть...",- заявила Каменських.

Нагадаємо, Каменських побила багатого залицяльника букетом троянд з шипами

Також ми писали, що Каменських у мереживному ТОПі поділилася рідкісними кадрами з репетиції

Також Politeka повідомляла, Каменських знайшла ваду у своєму шлюбі, звернувшись до Потапа