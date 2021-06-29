Певица Настя Каменских выложила ярко фото в откровенном купальнике и вызвала бурную дискуссию среди поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских на днях выложила пикантное фото в ярком малиновом бикини. На снимке звезда показала не только упругие прелести, но и впечатляющую фигуру, которую яркий купальник только подчеркнул.

Правда, снимок вызвал бурную реакцию среди украинцев – пользователи нашли к чему придраться на снимке Насти. Многих почему-то возмущает, что артистка, которая два года назад вышла замуж за Потапа, до сих пор не беременна от него, хотя не раз заявляла, что мечтает стать мамой.

В комментариях поклонники буквально рассорились из-за нового снимка Каменских: "Наська рожай, года идут", "Животное, бери и рожай, до посинения, если больше мозгов не хватает, чем-то другим приносить пользу", "Какое твоё собачье дело, кому когда рожать", "Вот у вас тоже годы идут, а мозги так и не появились", "У овуляхи одна тема", "И не беременна. Только разговоры одни", "Не все люди хотят детей, представляете".

Напомним, Загорелая Каменских в розовом купальнике пленила изгибами рядом с экс-женой Позитива: кадры отдыха.

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