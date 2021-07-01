Известная певица Настя Каменских рассказала, как ей предлагали "клубничку" за деньги в начале карьеры

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских в программе Славы Демина "29 вопросов" рассказала, как ей предлагали непристойности за деньги. Оказалось, что артистка даже просила своего коллегу Алексея Потапенко помогать ей отбиваться от влиятельных ухажеров.

По словам Насти, подобные предложения от богатых мужчин ей начали поступать, когда она стала популярной – еще во времена ее работы в группе "Потап и Настя". В то время ей даже приходилось просить Потапа о помощи, чтобы защищал ее от наглых фанатов и ухажеров.

"Это было очень давно. Как только начала группа наша быть популярной. Я помню, что Леша помогал мне. Я просила его, потому что мне это не нравилось. У меня было такое, что я побила чувака розами, с шипами. У меня была цель своя, я понимала, что я хочу ее добиться самостоятельно", - поделилась Каменских.

Напомним, украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап без стыда предались страсти на публике, не стесняясь друзей: "Ну хватит..."

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