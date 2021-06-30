Певица Настя Каменских показала забавные кадры с мужем Потапом в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских показала в своих Instagram-сторис забавные кадры с подругой и мужем. Звезда выложила видео, на котором сначала можно увидеть ее лучшую подружку Анну Андрийчук и мужа Алексея Потапенко, похоже все они сидят в кафе и веселятся, снимая сторис.

В какой-то момент Настя и Потап начали сладко целоваться прямо на публике, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Такие вольности возмутили подругу певицы Анну.

"Ну хватит уже целоваться", - возмущенно обращается к своим друзьям Андрийчук. "А что такое?", - наигранно невинно отвечает Каменских и снова лезет к мужу за поцелуями.

"Я так скучала, Потап", - подписала сторис влюбленная Настя.

Напомним, Настя Каменских в откровенном купальнике перессорила украинцев: "Годы идут, а мозги так и не появились".

Также Politeka писала, что Каменских игриво распахнула декольте, "нарвавшись" на комплименты: "Ух, какая гусеничка...".