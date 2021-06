Популярная украинская певица Настя Каменских в маленьком платье показала, как проводит время на пляже

Популярная исполнительница много времени в жаркую погоду проводит на пляже, веселится дома с подругой у бассейна и показывает свои лучшие образы. Поскольку Каменских также предпочитает после похудения делать акцент именно на фигуре, этот раз не был исключением.

Так, Каменских появилась перед объективом в маленьком салатовом платье с открытой зоной декольте. Причем для большей пикантности прикрывать расстегнутый верх Настя не стала.

«Your thoughts, your mood and every day in your life - let them be bright 💚» - пишет певица под постом.

Фанаты были восхищены, написав комплименты певице под пляжными кадрами и отметили природную красоту Насти без фильтров: «Как я обожаю естественное лицо, без ботокса 😍; Miss universe; Вкус губ твоих вкус карамели. Они способны обжигать!❤; Яркая и замечательная😍; Красотка🔥; ух какая гусеничка красивая из дерева сползла; Ну просто🔥; 🔥бомба; Великолепная😍💚; Вот это красивое фото!».