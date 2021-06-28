Популярная украинская певица Настя Каменских в маленьком платье показала, как проводит время на пляже
Популярная исполнительница много времени в жаркую погоду проводит на пляже, веселится дома с подругой у бассейна и показывает свои лучшие образы. Поскольку Каменских также предпочитает после похудения делать акцент именно на фигуре, этот раз не был исключением.
Так, Каменских появилась перед объективом в маленьком салатовом платье с открытой зоной декольте. Причем для большей пикантности прикрывать расстегнутый верх Настя не стала.
«Your thoughts, your mood and every day in your life - let them be bright 💚» - пишет певица под постом.
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Фанаты были восхищены, написав комплименты певице под пляжными кадрами и отметили природную красоту Насти без фильтров: «Как я обожаю естественное лицо, без ботокса 😍; Miss universe; Вкус губ твоих вкус карамели. Они способны обжигать!❤; Яркая и замечательная😍; Красотка🔥; ух какая гусеничка красивая из дерева сползла; Ну просто🔥; 🔥бомба; Великолепная😍💚; Вот это красивое фото!».
Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой: "Настя, какой у вас размер...".
Как сообщала Politeka, Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках: «Кошечка вышла погулять».
Также Politeka писала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини: фото у бассейна.