Популярна українська співачка Настя Каменських у маленькій сукні показала, як проводить час на пляжі

Популярна виконавиця багато часу в жарку погоду проводить на пляжі, веселиться вдома з подругою біля басейну і показує свої кращі образи. Оскільки Каменських також вважає за краще після схуднення робити акцент саме на фігурі, цей раз не був винятком.

Так, Каменських з'явилася перед об'єктивом в маленькому салатовому платті з відкритою зоною декольте. Причому для більшої пікантності прикривати розстебнутий верх Настя не стала.

"Your thoughts, your mood and every day in your life - let them be bright 💚» - пише співачка під постом.

Фанати були захоплені, написавши компліменти співачці під пляжними кадрами: "як я обожнюю природне обличчя, без ботокса 😍; Miss universe; смак губ твоїх смак карамелі. Вони здатні обпалювати!❤ ; Яскрава і чудова😍; красуня🔥; ух яка гусеничка красива з дерева сповзла; Ну просто🔥; 🔥бомба; чудова😍 💚; Ось це красиве фото!».