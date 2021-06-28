Популярна українська співачка Настя Каменських у маленькій сукні показала, як проводить час на пляжі
Популярна виконавиця багато часу в жарку погоду проводить на пляжі, веселиться вдома з подругою біля басейну і показує свої кращі образи. Оскільки Каменських також вважає за краще після схуднення робити акцент саме на фігурі, цей раз не був винятком.
Так, Каменських з'явилася перед об'єктивом в маленькому салатовому платті з відкритою зоною декольте. Причому для більшої пікантності прикривати розстебнутий верх Настя не стала.
"Your thoughts, your mood and every day in your life - let them be bright 💚» - пише співачка під постом.
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Фанати були захоплені, написавши компліменти співачці під пляжними кадрами: "як я обожнюю природне обличчя, без ботокса 😍; Miss universe; смак губ твоїх смак карамелі. Вони здатні обпалювати!❤ ; Яскрава і чудова😍; красуня🔥; ух яка гусеничка красива з дерева сповзла; Ну просто🔥; 🔥бомба; чудова😍 💚; Ось це красиве фото!».
Нагадавши, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою: "Настя, який у вас розмір...".
Як повідомляла Politeka, Каменських блиснула схудлою фігурою у вузьких велосипедках:»кішечка вийшла погуляти".
Також Politeka писала, що Каменських розкрила сукню, показавши "самий сік" в новому бікіні: фото біля басейну.