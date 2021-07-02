Певица Настя Каменских решила расставить все точки над "i"

Как известно, 34-летняя Настя и 40-летний продюсер Потап женаты вот уже два года, хотя их отношения зародились задолго до этого. В 2013 году, до развода Потапа с Ириной Горовой, в Сети появились доказательства, будто участники дуэта "Потап и Настя" не просто коллеги. Их тогда "подловили" вместе на Кубе, когда они обнимались и целовались. Вскоре слухи подтвердились - Потап действительно ушел от Горовой и уже не стеснялся крутить роман с Каменских.

Сейчас пару называют чуть ли не самым крепким союзом в украинском шоубизе, ярким уж точно. Но самый важный вопрос, который волнует их поклонников, когда же, наконец, в их семье произойдет счастливое пополнение. Очевидно, Настя с Потапом с этим не спешат, тем более у продюсера есть уже 12-летний сын Андрей от первого брака.

Недавно певица дала откровенное интервью Славе Демину, ведущему на радио "Люкс FM". Он поинтересовался у Насти, за что ее чаще всего критикуют в Сети. Звезда удивила честным ответом:

"Меня не критикуют. Можно сказать, что чаще всего, я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать (смеется, - ред.). Однажды, мне очень понравилась история, когда люди уже открыли страничку, что вот я родила, и уже назвали именем этого ребенка... Вот это для меня был вообще полнейший шок. Я понимаю, что всем уже хотелось бы увидеть детку мою, но, как вселенная даст...", - заявила Каменских.

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