Известная украинская певица Настя Каменских показала, как готовится к концерту в Киеве

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась кадрами с репетиции, на которых засветила весьма пикантные движения девушек из своего балета. Сама звезда была одета в черный топ с кружевом. Она активно работала в репетиционном зале.

«Киев, готовы зажечь уже завтра со мной на @cuba_camp? Я очень вас жду! Любимые песни, мои горячие девочки и их страстные танцы, нереально талантливые и виртуозные музыканты. Мы с командой подарим вам максимум незабываемых эмоций!», - пообещала Каменских.

В комментариях знойной брюнетке оставили массу приятных слов.

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«Желаю вам успешного концерта», «Такая солнечная», «Настя красотка!», «Успешного выступления! Заряда энергии, эмоций!», «Удачи Настенька! Ты прекрасна», «Анастасия, ты невероятная! Талантише! Энергия! Красота! Чудо человек!», «Кайфовая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских в пикантном купальнике перессорила украинцев: "Годы идут, а мозги так и не появились".

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