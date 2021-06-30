Известная украинская певица Настя Каменских показала, как готовится к концерту в Киеве

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась кадрами с репетиции, на которых засветила весьма пикантные движения девушек из своего балета. Сама звезда была одета в черный топ с кружевом. Она активно работала в репетиционном зале.

«Киев, готовы зажечь уже завтра со мной на @cuba_camp? Я очень вас жду! Любимые песни, мои горячие девочки и их страстные танцы, нереально талантливые и виртуозные музыканты. Мы с командой подарим вам максимум незабываемых эмоций!», - пообещала Каменских.

В комментариях знойной брюнетке оставили массу приятных слов.

«Желаю вам успешного концерта», «Такая солнечная», «Настя красотка!», «Успешного выступления! Заряда энергии, эмоций!», «Удачи Настенька! Ты прекрасна», «Анастасия, ты невероятная! Талантише! Энергия! Красота! Чудо человек!», «Кайфовая», - пишут пользователи сети.

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