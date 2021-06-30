Известная украинская певица Настя Каменских показала, как готовится к концерту в Киеве
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась кадрами с репетиции, на которых засветила весьма пикантные движения девушек из своего балета. Сама звезда была одета в черный топ с кружевом. Она активно работала в репетиционном зале.
«Киев, готовы зажечь уже завтра со мной на @cuba_camp? Я очень вас жду! Любимые песни, мои горячие девочки и их страстные танцы, нереально талантливые и виртуозные музыканты. Мы с командой подарим вам максимум незабываемых эмоций!», - пообещала Каменских.
В комментариях знойной брюнетке оставили массу приятных слов.
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«Желаю вам успешного концерта», «Такая солнечная», «Настя красотка!», «Успешного выступления! Заряда энергии, эмоций!», «Удачи Настенька! Ты прекрасна», «Анастасия, ты невероятная! Талантише! Энергия! Красота! Чудо человек!», «Кайфовая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Настя Каменских в пикантном купальнике перессорила украинцев: "Годы идут, а мозги так и не появились".
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