Співачка Настя Каменських показала кумедні кадри з чоловіком Потапом у соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських показала у своїх Instagram-сторіс кумедні кадри з подругою і чоловіком. Зірка виклала відео, на якому спочатку можна побачити її кращу подружку Анну Андрійчук і чоловіка Олексія Потапенка, схоже всі вони сидять в кафе і веселяться, знімаючи сторіс.
У якийсь момент Настя і Потап почали солодко цілуватися прямо на публіці, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Такі вольності обурили подругу співачки Анну.
"Ну досить вже цілуватися", - обурено звертається до своїх друзів Андрійчук. "А що таке?",- награно невинно відповідає Каменських і знову лізе до чоловіка за поцілунками.
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"Я так сумувала, Потап", - підписала сторіс закохана Настя.
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