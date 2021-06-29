Співачка Настя Каменських виклала яскраво фото у відвертому купальнику і викликала бурхливу дискусію серед шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських днями виклала пікантне фото в яскравому малиновому бікіні. На знімку зірка показала не тільки пружні принади, але і вражаючу фігуру, яку яскравий купальник тільки підкреслив.

Правда, знімок викликав бурхливу реакцію серед українців - користувачі знайшли до чого причепитися на знімку Насті. Багатьох чомусь обурює, що артистка, яка два роки тому вийшла заміж за Потапа, досі не вагітна від нього, хоча не раз заявляла, що мріє стати мамою.

У коментарях шанувальники буквально посварилися через нового знімка Каменських: "Наська народжуй, роки йдуть", "Тварина, бери і народжуй, до посиніння, якщо більше мізків не вистачає, чимось іншим приносити користь", "Яке твоє собаче діло, кому коли народжувати", "Ось у вас теж роки йдуть, а мізки так і не з'явилися", "У овуляхи одна тема", "І не вагітна. Тільки розмови одні", "Не всі люди хочуть дітей, уявляєте".

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