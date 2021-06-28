Певица Настя Каменских публично обратилась к возлюбленному, рэперу Потапу

Как известно, парочка в браке вот уже два года, но их отношения начались задолго до этого. В 2013 году, когда Потап был еще женат на Ирине Горовой, появились первые доказательства, что они с Настей — не только коллеги в дуэте. Их тогда "подловили" вместе в отпуске на Кубе. Вскоре слухи подтвердились - Потап ушел от жены и уже не стеснялся крутить роман с Каменских.

Сейчас их называют чуть ли не самой крепкой парой в украинском шоубизе. Настя с мужем продолжают заниматься творчеством, много времени уделяя работе. Что касается совместных детей, парочка только планирует, не называя конкретные сроки.

В своем новом посте в Инстаграм 34-летняя Каменских удивила трогательным обращением к любимому, передает Politeka.net.

"Муж, я так скучала💔 мы так редко стали видеться из-за съёмок и концертов… и с одной стороны, работа это прекрасно, но мне тебе очень не хватает 💕 @realpotap", - написала Настя, добавив снимок, на котором прильнула к плечу Потапа, закрыв глаза.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Какая прекрасная пара!👫 Глаз не оторвать!😍"

"Очень красивые и подходят друг другу!"

"Неожиданно вы стали вместе и уже так долго 🔥 отличный пример того как друзья мужчина и женщина становятся отличной парой ❤️ - Пример, как мужик бросает семью и уходит к любовнице 👏"

Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой: "Настя, какой у вас размер...".

Как сообщала Politeka, Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках: «Кошечка вышла погулять».

Также Politeka писала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини: фото у бассейна.