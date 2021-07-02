Відома українська співачка Настя Каменських показала стильний образ і розповіла про життя з Олексієм Потапенко (Потапом)

Як пише Politeka.net, Настя Каменських вже кілька років одружена з Олексієм Потапенком. Красуня вирішила розповісти в інтерв'ю, як весь цей час жилося з Потапом, а також влаштувала сміливу фотосесію для відомого українського глянцю.

Для фотосесії красуня обрала сукню з прозорою корсетною частиною. Настя стояла на вулиці, взявшись руками за талію.

"Сьогодні на сайті Viva.ua -мексиканська фотосесія та інтерв'ю Насті Каменських. Про сварки і примирення з Потапом, сімейне життя через два роки після весілля, бум зіркових розлучень, ставлення співачки до бодіпозитиву і коронавірусу. Посилання в stories і шапці профілю", - було написано під фото в Instagram.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Нарешті в одязі", "красивий образ", "все намагається здаватися худий, але ми знаємо, як вона виглядає насправді", "дуже гарне плаття", "задовбала вже з усією Мексикою", "Гарний образ !!!! нарешті-то...".

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