Известная украинская певица Настя Каменских показала стильный образ и рассказала о жизни с Алексеем Потапенко (Потапом)
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских уже несколько лет замужем за Алексеем Потапенко. Красотка решила рассказать в интервью, как все это время жилось с Потапом, а также устроила смелую фотосессию для известного украинского глянца.
Для фотосессии красотка выбрала платье с прозрачной корсетной частью. Настя стояла на улице, взявшись руками за талию.
"Сегодня на сайте Viva.ua — мексиканская фотосессия и интервью Насти Каменских. О ссорах и примирениях с Потапом, семейной жизни спустя два года после свадьбы, буме звездных разводов, отношении певицы к бодипозитиву и коронавирусу. Ссылка в stories и шапке профиля", - было написано под фото в Инстаграм.
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Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:
"Наконец-то в одежде", "Красивый образ", "Все пытается казаться худой, но мы знаем, как она выглядит в действительности", "Очень красивое платье", "Задолбала уже со всей Мексикой", " Красивый образ!!!! наконец-то..."
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