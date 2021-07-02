Известная украинская певица Настя Каменских показала стильный образ и рассказала о жизни с Алексеем Потапенко (Потапом)

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских уже несколько лет замужем за Алексеем Потапенко. Красотка решила рассказать в интервью, как все это время жилось с Потапом, а также устроила смелую фотосессию для известного украинского глянца.

Для фотосессии красотка выбрала платье с прозрачной корсетной частью. Настя стояла на улице, взявшись руками за талию.

"Сегодня на сайте Viva.ua — мексиканская фотосессия и интервью Насти Каменских. О ссорах и примирениях с Потапом, семейной жизни спустя два года после свадьбы, буме звездных разводов, отношении певицы к бодипозитиву и коронавирусу. Ссылка в stories и шапке профиля", - было написано под фото в Инстаграм.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Наконец-то в одежде", "Красивый образ", "Все пытается казаться худой, но мы знаем, как она выглядит в действительности", "Очень красивое платье", "Задолбала уже со всей Мексикой", " Красивый образ!!!! наконец-то..."

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