Украинская певица Настя Каменских показала, как проходит ее утро

Как передает Politeka.net, у себя в сторис певица решила поделиться с поклонниками своими утренними ритуалами. Она опубликовала фото со своей белоснежной малышкой Мими на руках. Настя сидела на полу в спортивном костюме.

«Доброе утро. Сегодня наш с Мими день начался с йоги», - подписала фото звезда.

Затем Каменских показала, что кушает на завтрак. В ее тарелке красовались ягоды с йогуртом.

«Ягоды и фрукты я позволяю себе только на завтрак. Для меня это как десерт», - отметила певица.

После этого певица решила побаловаться и показала себя растрепанную, сравнив с мультипликационным персонажем.

«Похожа на Кузьку?», - спросила певица.

Кроме этого, за завтраком Настя с Потапом решили посмотреть кино. Певицу очень удивил выбор мужа.

«Смотрим утром Хичкока. Странный выбор мужа», - отметила певица, добавив, что им с Потапом всегда весело.

Напомним, что Настя Каменских и Потап без стыда предались страсти на публике: "Ну хватит...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских избила богатого ухажера букетом роз с шипами: "У меня была цель...".

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