Украинская певица Настя Каменских показала, как проходит ее утро
Как передает Politeka.net, у себя в сторис певица решила поделиться с поклонниками своими утренними ритуалами. Она опубликовала фото со своей белоснежной малышкой Мими на руках. Настя сидела на полу в спортивном костюме.
«Доброе утро. Сегодня наш с Мими день начался с йоги», - подписала фото звезда.
Затем Каменских показала, что кушает на завтрак. В ее тарелке красовались ягоды с йогуртом.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Оборвалась жизнь известного украинского музыканта: "Слишком рано ушел"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с невестой решили не приглашать Тину Кароль на свадьбу: выяснилась причина
Квиткова из "Холостяка" на последних сроках беременности чуть не получила нервный срыв: "Время на выдохнуть нет"
Тина Кароль в прозрачном платье за 270 долларов произвела фурор: "У меня глаз дергается..."
«Ягоды и фрукты я позволяю себе только на завтрак. Для меня это как десерт», - отметила певица.
После этого певица решила побаловаться и показала себя растрепанную, сравнив с мультипликационным персонажем.
«Похожа на Кузьку?», - спросила певица.
Кроме этого, за завтраком Настя с Потапом решили посмотреть кино. Певицу очень удивил выбор мужа.
«Смотрим утром Хичкока. Странный выбор мужа», - отметила певица, добавив, что им с Потапом всегда весело.
Напомним, что Настя Каменских и Потап без стыда предались страсти на публике: "Ну хватит...".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских избила богатого ухажера букетом роз с шипами: "У меня была цель...".
Также Politeka писала, что Каменских в кружевном топе поделилась редкими кадрами с репетиции: «Готовы зажечь…».