Відома українська співачка Настя Каменських показала, як готується до концерту в Києві
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася кадрами з репетиції, на яких засвітила вельми пікантні рухи дівчат зі свого балету. Сама зірка була одягнена в чорний топ з мереживом. Вона активно працювала в репетиційному залі.
"Київ, готові запалити вже завтра зі мною на @cuba_camp? Я дуже вас чекаю! Улюблені пісні, мої гарячі дівчатка і їх пристрасні танці, нереально талановиті і віртуозні музиканти. Ми з командою подаруємо Вам максимум незабутніх емоцій!",- пообіцяла Каменських.
У коментарях спекотній брюнетці залишили масу приємних слів.
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"Бажаю вам успішного концерту", "Така Сонячна", "Настя красуня!", "Успішного виступу! Заряду енергії, емоцій!", "Удачі Настуся! Ти прекрасна", "Анастасія, ти неймовірна! Талантище! Енергія! Краса! Чудо людина!", «Кайфова», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Настя Каменських в пікантному купальнику пересварила українців:"роки йдуть, а мізки так і не з'явилися".
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