Відома українська співачка Настя Каменських показала, як готується до концерту в Києві

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася кадрами з репетиції, на яких засвітила вельми пікантні рухи дівчат зі свого балету. Сама зірка була одягнена в чорний топ з мереживом. Вона активно працювала в репетиційному залі.

"Київ, готові запалити вже завтра зі мною на @cuba_camp? Я дуже вас чекаю! Улюблені пісні, мої гарячі дівчатка і їх пристрасні танці, нереально талановиті і віртуозні музиканти. Ми з командою подаруємо Вам максимум незабутніх емоцій!",- пообіцяла Каменських.

У коментарях спекотній брюнетці залишили масу приємних слів.

"Бажаю вам успішного концерту", "Така Сонячна", "Настя красуня!", "Успішного виступу! Заряду енергії, емоцій!", "Удачі Настуся! Ти прекрасна", "Анастасія, ти неймовірна! Талантище! Енергія! Краса! Чудо людина!", «Кайфова», - пишуть користувачі мережі.

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