Відома співачка Настя Каменських розповіла, як їй пропонували "полуничку" за гроші на початку кар'єри

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських у програмі слави Дьоміна "29 питань" розповіла, як їй пропонували непристойності за гроші. Виявилося, що артистка навіть просила свого колегу Олексія Потапенка допомагати їй відбиватися від впливових залицяльників.

За словами Насті, подібні пропозиції від багатих чоловіків їй почали надходити, коли вона стала популярною – ще за часів її роботи в групі "Потап і Настя".

"Це було дуже давно. Як тільки почала група наша бути популярною. Я пам'ятаю, що Льоша допомагав мені. Я просила його, тому що мені це не подобалося. У мене було таке, що я побила чувака трояндами, з шипами. У мене була мета своя, я розуміла, що я хочу її домогтися самостійно", - поділилася Каменських.

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап без сорому віддалися пристрасті на публіці: "Ну досить..."

Також ми писали, що Настя Каменських у відвертому купальнику пересварила українців: "Роки йдуть, а мізки так і не з'явилися".