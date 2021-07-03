Певица Настя Каменских показала, как проводит начало выходных в пенной ванной

Чтобы выглядеть хорошо, Каменских вкладывает в себя немало усилий и средств. Более того, часть своих секретов красоты звезда предпочитает оставлять при себе, не раскрывая то, как именно ухаживает за собой.

В целом, звезда считается большой любительницей хорошего домашнего отдыха – маски для лица, вкусности и пенная ванна неизменные атрибуты чуть ли не каждого выходного звезды. Поскольку сама она постоянно показывает в Стори, чем занимается, для поклонников это уже не новость.

Не так давно в своих Стори она показала, как встречает выходные, нежась в ванной и отдыхая от суеты.

“Я очень люблю использовать натуральные масла, все они хорошо напитывают сухие волосы и кожу. Мои любимые - это аргановое и кокосовое масло. Но по желанию, можете заменить аргановое масло на масло макадамии или миндальное”, - рассказывала Настя ранее, говоря о том, как делает кожу гладкой и кудрявые волосы блестящими.

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