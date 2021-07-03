Певица Настя Каменских обескуражила откровением о личной жизни со своим мужем, продюсером Потапом
34-летняя звезда и ее 40-летний возлюбленный в браке всего два года, но их отношения начались задолго до этого. Некоторое время пара встречалась тайком, ведь Потап тогда был еще женат на Ирине Горовой, от которой у него 12-летний сын.
Сейчас Настю с Потапом называют чуть ли не самой яркой парой в украинском шоубизе. Они постоянно радуют фанатов кадрами и историями из жизни. В частности, в новом интервью, которое Каменских дала блогеру и радиоведущему на "Люкс FM" Славе Демину, певица разоткровенничалась об очень личном, передает Politeka.net.
У нее спросили, когда она последний раз обижалась на мужа. Насте потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, за что же она держит обиду на любимого.
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"Вот как это можно выдержать?, - воскликнула она. - Скажи, вот ты оставляешь включенным везде в квартире свет и все полки открываешь? А Леша так делает каждый день!".
"Потому что он не экономный", - вставил свои "пять копеек" Демин.
"Мало того, я однажды приехала после гастролей, захожу, везде вода течет из кранов, везде свет включен..., - продолжила Каменских. - Я говорю: "Солнышко, зачем ты все это сделал?" - "Мне так страшно чего-то без тебя было".
Настя в конце даже умилилась выходке Потапа, так что, очевидно, что такую "обиду" пара пережить сможет.
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