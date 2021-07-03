Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей, ставшей известной еще благодаря дуэту "Потап и Настя". Сейчас красотка активно развивает сольную карьеру, а также ведет странички в социальных сетях, радуя украинцев творчеством.

На новом фото Настя позировала в стильном желтом костюме с декольте. Красотка на первом фото стояла у стены, а на втором - села, загнув одну ножку.

"Желтый костюм, желтое золото, желтое настроение", - написала Каменских под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавица", "Очень красивая", "Шикарная красавица", "Прекрасная Настя, в объятиях из Мексики", "Обожаю жёлтый, обожаю Настю) Но как ты похудела... срочно 20 инъекций тирамису внутрижелудочно)", "Класс, вы на этом фото очень похожи на Монику Белуччи".

Напомним, Каменских без одежды прикрылась одной пеной, показывая кокетливые игры в ванной

А еще Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала об обидах на Потапа и его страхе

Также Politeka сообщала, что Каменских в корсете и ботфортах зажгла на сцене, похваставшись формами



