Известная украинская певица Настя Каменских показала, как готовится к будущему концерту

Настя Каменских решила показать, как готовится перед выступлением на фестивале Atlas Weekend – 2021, где уже успела осмотреть сцену. Как известно, фестиваль считается довольно масштабным событием, поэтому звезды к нему готовятся весьма усердно, и чтобы показать идеальное выступление, много часов проводят вместе с командой на подготовке.

Каменских решила подогреть интерес к себе, поэтому опубликовала несколько кадров на сцене. Без грима, укладок и яркого макияжа звезда позировала перед камерой в красном комбинезоне, показывая идеальный загар.

«Уже завтра встретимся с вами на atlasweekend ! Вы готовы к безудержному веселью?😂😘» - пишет Каменских под постом.

Поклонники поспешили ответить:

«Такая красивая, такая естественная🔥; Настя, какая ты красивая!!!❤; Такая хорошенькая💖; Да уж..у вас в комментах одни боты 😢; Естественная красота😍; Молодец Анастасия сразу взрыв танцполов обеспечен; Какая ты красивая..); какая Настя настоящая. Что редкость для нынешнего шоу-бизнеса».

Напомним, Каменских без одежды прикрылась одной пеной, показывая кокетливые игры в ванной

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