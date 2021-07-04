Известная украинская певица Настя Каменских показала, как готовится к будущему концерту
Настя Каменских решила показать, как готовится перед выступлением на фестивале Atlas Weekend – 2021, где уже успела осмотреть сцену. Как известно, фестиваль считается довольно масштабным событием, поэтому звезды к нему готовятся весьма усердно, и чтобы показать идеальное выступление, много часов проводят вместе с командой на подготовке.
Каменских решила подогреть интерес к себе, поэтому опубликовала несколько кадров на сцене. Без грима, укладок и яркого макияжа звезда позировала перед камерой в красном комбинезоне, показывая идеальный загар.
«Уже завтра встретимся с вами на atlasweekend ! Вы готовы к безудержному веселью?😂😘» - пишет Каменских под постом.
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Поклонники поспешили ответить:
«Такая красивая, такая естественная🔥; Настя, какая ты красивая!!!❤; Такая хорошенькая💖; Да уж..у вас в комментах одни боты 😢; Естественная красота😍; Молодец Анастасия сразу взрыв танцполов обеспечен; Какая ты красивая..); какая Настя настоящая. Что редкость для нынешнего шоу-бизнеса».
Напомним, Каменских без одежды прикрылась одной пеной, показывая кокетливые игры в ванной
А еще Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала об обидах на Потапа и его страхе
Также Politeka сообщала, что Каменских в корсете и ботфортах зажгла на сцене, похваставшись формами