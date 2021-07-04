Популярная отечественная артистка Настя Каменских показала себя в необычном ракурсе

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной исполнительницей. Девушка прославилась еще во времена дуэта "Потап и Настя", а сейчас активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где подогревает к себе интерес.

В этот раз Настя опубликовала фотографию, на которой позировала в миниатюрном бикини. Красотка стояла у стола со стулом, снимая себя на телефон. Каменских подняла телефон над собой, сделав акцент на бюсте и лице, благодаря чему селфи получилось довольно провокационным.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под новой публикаций, ведь Настя Каменских ее выбросила в сторис Инстаграм, где подобные инструменты отсутствуют, но обычно без комплиментов красотку не отпускают: "Как ты похудела... срочно 20 инъекций тирамису внутрижелудочно".

Напомним, Настю Каменских в желтом костюме спутали с Моникой Беллуччи

А еще Politeka писала, что Каменских без одежды прикрылась одной пенкой, показывая провокационные игры в ванной комнате

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских без стеснения рассказала об обидах на Потапа и его страхе



