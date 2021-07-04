Популярная отечественная артистка Настя Каменских показала себя в необычном ракурсе
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной исполнительницей. Девушка прославилась еще во времена дуэта "Потап и Настя", а сейчас активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где подогревает к себе интерес.
В этот раз Настя опубликовала фотографию, на которой позировала в миниатюрном бикини. Красотка стояла у стола со стулом, снимая себя на телефон. Каменских подняла телефон над собой, сделав акцент на бюсте и лице, благодаря чему селфи получилось довольно провокационным.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Самолет потерпел крушение, что известно о жертвах: первые кадры трагедии
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка: "Господи Боженьки"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под новой публикаций, ведь Настя Каменских ее выбросила в сторис Инстаграм, где подобные инструменты отсутствуют, но обычно без комплиментов красотку не отпускают: "Как ты похудела... срочно 20 инъекций тирамису внутрижелудочно".
Напомним, Настю Каменских в желтом костюме спутали с Моникой Беллуччи
А еще Politeka писала, что Каменских без одежды прикрылась одной пенкой, показывая провокационные игры в ванной комнате
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских без стеснения рассказала об обидах на Потапа и его страхе