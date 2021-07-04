Его сын уже очень вырос

Алексей Потапенко, который недавно отметил 40-летие, показал, каким растет его сын

Как сообщает Politeka.net, Потап старается как можно чаще видится с сыном Андреем. Парень всегда может рассчитывать на поддержку и содействие звездного папы, а их совместны досуг всегда активный и насыщенный.

Потап поехал вместе с Андреем к дедушке в гости, а фото он опубликовал на своей странице Instagram.

Когда Потап публикует фото с сыном, то они выглядят невероятно душевными, ведь досуг отца и мальчика не бывает скучным, семья Потапенко – за активность!

Так, рэпер и его сын даже в гостях у дедушки играют в баскетбол на заднем дворе. Звездный папа больше любит футбол, но не прочь поддержать сына в качестве болельщика или же сыграть вместе с ним. Мальчик и отец примеряли для игры удобную одежду: оба надели футболки и широкие штаны.

"У Дедушки", - лаконично подписал снимок Потап.

Поклонники сразу же заметили душевную атмосферу, которую смогло передать простое, но такое красноречивое фото. Некоторые заметили, что мальчик растет копией своей мамы Ирины Горовой.

"Красунчики", "Душевненько, люблю когда уютно", "Алексей ,вы огонь ! Сила, мощно, фотка бомба", "Похож", "Очень мне похож на маму", "Малой классный", - пишут пользователи сети.

Напомним, Потап удивил резким заявлением и своей физической формой.

Как Politeka писала, что Потап взбудоражил кадрами с огромным медведем.

Также Politeka сообщала, что Каменских с Потапом засветили двор роскошного особняка с большим бассейном.