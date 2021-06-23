Знаменитый украинский рэпер и продюсер Потап рассказал о том, что не любит, продемонстрировав свою целеустремленность перед пробежкой

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он резко высказался о людях, которые много говорят но мало делают. Потап подчеркнул, что сам он придерживается противоположных принципов.

«Не люблю болтунов, придется со многими попрощаться в этом году, я человек дела, business man, встал и пробежал!», - написал Потап.

Он сопроводил свою публикацию новым фото, на котором позировал на фоне ухоженной лужайки, которая раскинулась перед их с Настей Каменских роскошным особняком. Артист в удобной повседневной футболке демонстрировал на камеру свой бицепс, явно готовый к физическим нагрузкам.

Поклонники Потапа тут же отреагировали на его пост.

«Только так и в жизни люди и достигают успеха, пахать пахать и снова пахать, невозможно достичь успеха на диване», «Красавчик», «Доброе утро Шикарно молодцы накачались», «Красавчик. Правильно ты всё делаешь», «Качок», «Лишние килограммы испугались и побежали писать заявление в полицию», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, что Осадчая с Потапом обсудила также громкую вечеринку по случаю его 40-летия, которая отгремела месяц назад. Свидителем разговора стал сын рэпера. В какой-то момент мальчик вмешался:

"Во-первых, она (вечеринка - ред.) была не громкая... Он праздновал в ресторане и там было очень мало людей, 20 с чем-то человек, поэтому он не так уж и хорошо отгулял 40-летие", - оценил Андрей.

Напомним, Потап взбудоражил кадрами с огромным медведем: «Это у вас в гостиной?».

Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом засветили двор роскошного особняка с большим бассейном.

Также Politeka писала, что Потап при Осадчей решил повоспитывать своего сына от Горовой: "На дрон это не тянет, Андрюха".