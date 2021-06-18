Продюсер и рэпер Потап отчитал 12-летнего сына за табель

Андрей Потапенко окончил 6-й класс хорошистом, но вот его отцу этого, видимо, мало. Так, Потап с сыном стали героями программы "Світське життя", передает Politeka.net. Ведущая Катя Осадчая поинтересовалась у сына Потапа и его экс-супруги Ирины Горовой, какими школьными успехами он может похвастаться на всю страну.

"От Катя - молодец, такой вопрос задать, да?", - прокомментировал Потап.

"Если переводить в пятибалльную систему, то у меня нет ни троек, ни пятерок, ни двоек. У меня только четверки, то есть семь, восемь, девять - только эти оценки", - ответил Андрей после некоторой заминки.

Осадчая тогда спросила у его отца, доволен ли он такими результами.

"Я доволен, но на дрон, который он заказал... На дрон это не тянет, Андрюха", - Потап похлопал сына по плечу.

На окончание 6-го класса Андрею должны были подарить дрон, но вот оценки "подкачали".

"Посмотрим, как он будет отдаваться спорту, и может он за счет спорта получит все же свой дрон", - подытожил его отец.

Ранее мы рассказывали, что Осадчая с Потапом обсудила также громкую вечеринку по случаю его 40-летия, которая отгремела месяц назад. Свидителем разговора стал сын рэпера. В какой-то момент мальчик вмешался:

"Во-первых, она (вечеринка - ред.) была не громкая... Он праздновал в ресторане и там было очень мало людей, 20 с чем-то человек, поэтому он не так уж и хорошо отгулял 40-летие", - оценил Андрей.

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