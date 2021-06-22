Продюсер и рэпер Потап взбудоражил Сеть новыми кадрами

Как передает Politeka.net, кадрами супруг певицы Насти Каменских поделился на своей странице в Инстаграм.

«До Концерта и После», - написал артист.

Потап показал несколько кадров. На одном он стоит на фоне черного авто, а на остальных – позирует в доме рядом с чучелом медведя.

Наряд рэпер подобрал в стиле total black.

Снимки вызвали бурную реакцию фолловеров артиста.

«Цыганский барон», «Потап с Потапычем», «Братец медвежонок», «Это наверное хоромы Иво Бобула», «Медведь бомба 🔥🔥🔥 просто круть фото», «Это у вас в гостиной?», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Потап презентовал анонс своего нового клипа. Он рассказал, что песня «Экзорцизм» самая сильная в его альбоме. Рэпер признался, что эта песня основана на его собственной истории.

«Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!», - прокомментировал новинку артист.

Музыкант поделился несколькими кадрами с видео-работы. На одном из них он предстал с разбитым окровавленным лицом в смирительной рубашке.

Напомним, приемная дочь Потапа в бикини показала, как резвится с младшим братом в бассейне: «Другая сторона».

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде решилась на сумасшедший поступок вдали от Украины: "Это было страшно!"

Также Politeka писала, что Каменских с Потапом засветили двор роскошного особняка с большим бассейном: "У нас такой красивый закат"