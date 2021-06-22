Продюсер и рэпер Потап взбудоражил Сеть новыми кадрами
Как передает Politeka.net, кадрами супруг певицы Насти Каменских поделился на своей странице в Инстаграм.
«До Концерта и После», - написал артист.
Потап показал несколько кадров. На одном он стоит на фоне черного авто, а на остальных – позирует в доме рядом с чучелом медведя.
Наряд рэпер подобрал в стиле total black.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Юная Юля бесследно исчезла: ушла к подруге и пропала, приметы
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
Самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших: первые кадры трагедии в России
Украинка не смогла перебежать 8-полосную трассу, кадры трагедии: "Рядом был переход"
Снимки вызвали бурную реакцию фолловеров артиста.
«Цыганский барон», «Потап с Потапычем», «Братец медвежонок», «Это наверное хоромы Иво Бобула», «Медведь бомба 🔥🔥🔥 просто круть фото», «Это у вас в гостиной?», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Потап презентовал анонс своего нового клипа. Он рассказал, что песня «Экзорцизм» самая сильная в его альбоме. Рэпер признался, что эта песня основана на его собственной истории.
«Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!», - прокомментировал новинку артист.
Музыкант поделился несколькими кадрами с видео-работы. На одном из них он предстал с разбитым окровавленным лицом в смирительной рубашке.
Напомним, приемная дочь Потапа в бикини показала, как резвится с младшим братом в бассейне: «Другая сторона».
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде решилась на сумасшедший поступок вдали от Украины: "Это было страшно!"
Также Politeka писала, что Каменских с Потапом засветили двор роскошного особняка с большим бассейном: "У нас такой красивый закат"