Дочь известного украинского продюсера Ирины Горовой Наташа показала, как проводит время со своим младшим братом

Как передает Politeka.net, известный рэпер Алексей Потапенко (Потап) женился на Горовой, когда у нее уже была дочка от первого брака. Позже Ирина родила Потапу сына Андрея, которого сейчас в сети часто называют Потапчиком.

На свежих видео в Инстаграм 21-летняя Горовая показала, как резвится в бассейне с 12-летним Андреем. Судя по видео, брат и сестра решили провести жаркий выходной день возле воды. Они ныряли в бассейн и выполняли разные трюки.

На одном из видео Наташа присела возле бассейна, а Андрей совершил прыжок через нее.

«Преклоняюсь перед выходными», - подписала видео Наташа.

Также девушка показала забавное видео с собой. Она сидела на шезлонге, закутанная в полотенце и зависала в телефоне.

«Другая сторона меня», - подметила Наталья.

Ранее мы писали, что Наташа Горовая активно занимается спортом. У себя в Инстаграм она показала, как проводит тренировку в домашних условиях.

«Разминку перед пробежкой сделала. 15 приседаний, 15 приседаний с выпрыгиваниями, 15 берпи. Можно уже не бежать», - пошутила Горовая.

Напомним, что приемная дочь Потапа в уличном образе не сдержала чувств рядом с любвеобильным красавцем: "Сладкие".

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа в просвечивающейся мокрой футболке показала, с кем резвится в бассейне: кадры забав.

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа показала, как выглядит ее настоящий отец и экс-муж Горовой: "Любимый гном".