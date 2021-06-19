Дочь известного украинского продюсера Ирины Горовой Наташа показала, как проводит время со своим младшим братом
Как передает Politeka.net, известный рэпер Алексей Потапенко (Потап) женился на Горовой, когда у нее уже была дочка от первого брака. Позже Ирина родила Потапу сына Андрея, которого сейчас в сети часто называют Потапчиком.
На свежих видео в Инстаграм 21-летняя Горовая показала, как резвится в бассейне с 12-летним Андреем. Судя по видео, брат и сестра решили провести жаркий выходной день возле воды. Они ныряли в бассейн и выполняли разные трюки.
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На одном из видео Наташа присела возле бассейна, а Андрей совершил прыжок через нее.
«Преклоняюсь перед выходными», - подписала видео Наташа.
Также девушка показала забавное видео с собой. Она сидела на шезлонге, закутанная в полотенце и зависала в телефоне.
«Другая сторона меня», - подметила Наталья.
Ранее мы писали, что Наташа Горовая активно занимается спортом. У себя в Инстаграм она показала, как проводит тренировку в домашних условиях.
«Разминку перед пробежкой сделала. 15 приседаний, 15 приседаний с выпрыгиваниями, 15 берпи. Можно уже не бежать», - пошутила Горовая.
Напомним, что приемная дочь Потапа в уличном образе не сдержала чувств рядом с любвеобильным красавцем: "Сладкие".
Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа в просвечивающейся мокрой футболке показала, с кем резвится в бассейне: кадры забав.
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа показала, как выглядит ее настоящий отец и экс-муж Горовой: "Любимый гном".