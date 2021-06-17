Прийомна дочка репера Потапа Наташа Горова заінтригувала фото з особистого архіву

Коли Потап починав зустрічатися зі своєю екс-дружиною Іриною Горовою, у неї вже була однорічна дочка від першого шлюбу з музикантом Юрієм Горовим. Потап зізнавався, що хоч і вважав Наташу своєю дитиною, однак, замінити їй справжнього батька не намагався.

До недавнього часу Наташа не показувала рідного тата в соцмережі, чим більше підігрівала інтерес публіки. Пару років тому дівчина наважилася вперше виставити фото з ним і дати цікавий коментар, передає Politeka.net.

"Ми з татом два смішних чебурека ❤️🥟 @ugogorovoy улюблений гноомммі 😍", - підписала знімки зірка, на яких дуріла разом із батьком. Судячи з усього, вони зберегли хороші відносини.

У своїх нових "сторіз" 23-річна дівчина поділилася спогадами, опублікувавши кілька архівних фото, на яких постала ще зовсім маленькою на руках у батька.

"Немов день тата - в цей день виставляти фотографії з папулею ❤️... Найкращий подарунок, який дарує нам доля - це люди, яким ми говоримо "спасибі", - йдеться в підписі.

Раніше ми розповідали, Горова описала публіці свій день, здивувавши кількістю часу, який дівчина приділяє спорту. На опублікованих фото Наташа позувала на сама, а в компанії з велелюбним красенем.

"Сходила на тренування з боксу. Почала підготовку до забігу з перешкодами - 10 км. Не відмовилася від солодкого. Відчуваю себе знову 19-річною дівчинкою, яка повертається в режим спортзалу. Щаслива".

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