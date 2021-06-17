Приемная дочь рэпера Потапа Наташа Горовая заинтриговала фото из личного архива

Когда Потап начинал встречаться со своей экс-супругой Ириной Горовой, у нее уже была годовалая дочь от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. Потап признавался, что хоть и считал Наташу своим ребенком, однако, заменить ей настоящего отца не пытался.

До недавнего времени Наташа не показывала родного папу в соцсети, чем больше подогревала интерес публики. Пару лет назад девушка отважилась впервые выставить фото с ним и дать любопытный комментарий, передает Politeka.net.

"Мы с папой два смешных чебурека ❤️🥟 @ugogorovoy любимый гнооммми 😍", - подписала снимки звезда, на которых дурачилась вместе с отцом. Судя по всему, они сохранили хорошие отношения.

В своих новых "сториз" 23-летняя девушка поделилась воспоминаниями, опубликовав несколько архивных фото, на которых предстала еще совсем маленькой на руках у отца.

"Словно день папы - в этот день выставлять фотографии с папулей ❤️... Самый лучший подарок, который дарит нам судьба - это люди, которым мы говорим "спасибо", - говорится в подписи.

Ранее мы рассказывали, Горовая описала публике свой день, удивив количеством времени, которое девушка уделяет спорту. На опубликованных фото Наташа позировала на сама, а в компании с любвеобильным красавчиком.

"Сходила на тренировку по боксу. Начала подготовку к забегу с препятствиями - 10 км. Не отказалась от сладкого. Чувствую себя вновь 19-летней девочкой, которая возвращается в режим спортзала. Счастливая".

Напомним, приемная дочь Потапа поразила внешностью на кадрах времен студенчества: "Можно себе позволить".

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа откровенно рассказала о борьбе за идеальную фигуру: "Безуспешные попытки привели меня к...".

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