Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала свою фигуру в уборной

Как пишет Politeka.net, Наташа стала для Потапенко дочерью, когда он был женат на Ирине Горовой. И хоть пара уже развелась, но теплые отношения Наташа и Алексей сохраняют. Молодая красотка не забывает и о социальных сетях, где ведет свой блог и уже успела собрать большую базу фанатов.

В этот раз Наташа опубликовала в сторис Инстаграм кадры студенчества, на которых показала свою фигуру. На первом фото Горовая была в штанах и футболке, позируя перед зеркалом и демонстрируя подтянутую пятую точку.

"Ну ладно, можно и в спортзал вернуться. Конечно, когда в твоем расписании только универ и зал, то можно себе позволить так выглядеть было", - написала Наташа.

На втором фото девушка уже была в раздевалке. Красотка согнула руку, демонстрируя бицепс перед зеркалом, отражение которого сняла на телефон.

"Было дело", - добавила ко второму фото Горовая.

Сообщалось, что дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как развлекается с подругой.

Так, на новых кадрах красотка похвасталась, как каталась по реке на серфе. Для этого Горовая надела специальный костюм. На кадрах в сторис блондинка довольно хорошо держалась, но все же в конце упала в воду.

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