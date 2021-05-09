Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала маму на архивном фото

Как пишет Politeka.net, Потапенко женился на Ирине Горовой еще в 1999 году. У красотки была дочь от другого мужчины, для которой продюсер стал отцом. У пары после еще появился сын - Андрей, а в 2014 году пара развелась.

Наташа Горовая в социальных сетях решила вспомнить, как выглядела мама-красавица в нулевых годах. На фото Молодая Ирина была в джинсах и топе. Маленькая Наташа бегала рядом, наслаждаясь хорошей погодой. На втором фото Горовые были чуть старше и позировали уже дома.

"Самое уютное место на Земле - твои объятия, мамочка.

я всегда знала, что могу тебе доверить всё. и недавно я в этом убедилась ещё раз.

Мой ангел-хранитель, моя поддержка и понимающая Подруга. Ты всегда рядом, как и твоя забота, любовь и вера в меня

спасибо, что благодаря тебе я осталась той самой малышкой. Мне безумно приятно, когда я слышу похвалу в свой адрес, потому что она адресуется и тебе.

мам, я люблю тебя!", - написала Наташа под фото.

Ирина сразу ответила дочери под фото: "Моя зайка".

Фанаты поставили несколько сотен лайков, включая певицу Надю Дорофееву.

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