Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая рассказала секрет о себе
Украинский рэпер Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа, пишет Politeka.net. Оба занялись воспитанием девочки, а позже на свет появился общий ребенок - Андрей.
И хотя супруги уже развелись, все же они остались в дружеских отношениях.
Наташа Горовая считается приемной дочерью рэпера. Девушка ведет свой Инстаграм. Сейчас на ее страницу подписаны 30,5 тысячи подписчиков. Красотка делится с поклонниками самыми интересными деталями своей жизни. Так, в этот раз она показала, что смогло завоевать ее сердце.
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"Никто просто не знает, но моя любовь с этим печеньем длится дольше всех ваших отношений - около 18 лет", - написала она.
А в другом кадре красотка показала, как распаковывает сладость.
"Как быстро уйдут две пачки?", - спросила Наташа.
К слову звезда сети занимается спортом, и показывает результаты тренировок в своем аккаунте.
"Тема спорта меня начала интересовать на 2 курсе университета и именно эту тематику постов когда-то больше всего любили в моем Instagram", - призналась Горовая.
Отметим, в начале апреля Наташа Горовая в передаче "Зірковий шлях" призналась, что рассталась со своим бойфрендом, с которым встречалась в течение года.
Девушка не назвала причину расставания, но выразила надежду, что в будущем их отношения наладятся.
"Я доверяю судьбе. Если судьба – быть вместе, мы будем вместе", – резюмировала красотка.
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