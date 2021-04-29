Девушка похвасталась, что эти "отношения" у нее дольше всех

Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая рассказала секрет о себе

Украинский рэпер Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа, пишет Politeka.net. Оба занялись воспитанием девочки, а позже на свет появился общий ребенок - Андрей.

И хотя супруги уже развелись, все же они остались в дружеских отношениях.

Наташа Горовая считается приемной дочерью рэпера. Девушка ведет свой Инстаграм. Сейчас на ее страницу подписаны 30,5 тысячи подписчиков. Красотка делится с поклонниками самыми интересными деталями своей жизни. Так, в этот раз она показала, что смогло завоевать ее сердце.

На кадрах в сторис юная блогерша показала упаковки с печеньем.

"Никто просто не знает, но моя любовь с этим печеньем длится дольше всех ваших отношений - около 18 лет", - написала она.

А в другом кадре красотка показала, как распаковывает сладость.

"Как быстро уйдут две пачки?", - спросила Наташа.

К слову звезда сети занимается спортом, и показывает результаты тренировок в своем аккаунте.

"Тема спорта меня начала интересовать на 2 курсе университета и именно эту тематику постов когда-то больше всего любили в моем Instagram", - призналась Горовая.

Отметим, в начале апреля Наташа Горовая в передаче "Зірковий шлях" призналась, что рассталась со своим бойфрендом, с которым встречалась в течение года.

Девушка не назвала причину расставания, но выразила надежду, что в будущем их отношения наладятся.

"Я доверяю судьбе. Если судьба – быть вместе, мы будем вместе", – резюмировала красотка.

Напомним, приемная дочь Потапа угодила в неприятности из-за работы с Андраде, скрывала даже от мамы

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа ошеломила переменами во внешности после экспериментов

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа сверкнула упругим бюстом, уверенно спустив халатик в уборной