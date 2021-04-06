Дочь известной украинской продюсера и бывшей жены Потапа Ирины Горовой вылетела из университета из-за постоянных светских мероприятий

23-летняя приемная дочь Потапа Наташа Горовая рассказала о проблемах с учебой в программе «Зірковий шлях». Так, девушка призналась, что в свое время ей пришлось скрывать от матери тот факт, что ее выгнали из вуза.

Горовая была окружена звездами с юного возраста, ведь ее мать и отчим были одними из самых влиятельных украинских продюсеров. Сама Наталья не только посещала всевозможные вечеринки и светские мероприятия, но и попробовала себя в роли пиарщицы певицы Мишель Андраде.

Однако, такая увлекательная и насыщенная светская жизнь пагубно сказалась на учебе девушки. Наташа рассказала, что из-за гастролей с Андраде ее отчислили из университета, где она училась на магистра.

Девушка не хотела рассказывать ничего матери, однако ее выдал младший брат.

«Я помню, что это было перед маминым интервью. Я приехала, как ее менеджер и она там сидит, а я вижу, что настроение у нее не очень хорошее. И она говорит: "Наташа, а как там с университетом дела?". И я понимаю, что она знает», - рассказала Горовая.

Позже ей удалось восстановиться в вузе по настоянию матери, которая хочет, чтобы у ее дочери было высшее образование.

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