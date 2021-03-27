Приемная дочь знаменитого украинского продюсера Потапа Наташа Горовая показала мечтательный весенний образ

23-летняя красотка поделилась светлым, атмосферным фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, в этом году весна не торопится радовать украинцев теплом. Вероятно, поэтому люди с такой радостью встречают каждый солнечный день. Не стала исключением и юная Горовая.

Так, девушка показала фото, на котором она позирует на улице под лучами мартовского солнца. Для прогулки Наташа надела модное бежевое пальто и белую толстовку. Волосы юная красотка оставила распущенными.

Горовая показала, как наслаждается наступившим теплом. На фото девушка мечтательно зажмурила глаза, улыбнулась и прикоснулась рукой к волосам.

«Ловить солнечные лучики», - подписала снимок девушка.

Ее подписчики тут же принялись засыпать красотку комплиментами.

«Красивая», «Ты и есть лучик», «Лучик раз и лучик два, еще ребенок Горовая», «солнечный зайчик», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горовая опубликовала снимок, который был сделан в отпуске, где она стояла перед зеркалом в уборной и приспустила халатик, хвастаясь подтянутой фигурой в купальнике.

"А, подождите. Я забыла про свою неуверенность, пересматривая фотки. Проехали", - убедила себя Наташа.

Напомним, приемная дочь Потапа сверкнула упругим бюстом, уверенно спустив халатик в уборной: "Подождите...".

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