Приемная дочь знаменитого украинского продюсера Потапа Наташа Горовая показала мечтательный весенний образ
23-летняя красотка поделилась светлым, атмосферным фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, в этом году весна не торопится радовать украинцев теплом. Вероятно, поэтому люди с такой радостью встречают каждый солнечный день. Не стала исключением и юная Горовая.
Так, девушка показала фото, на котором она позирует на улице под лучами мартовского солнца. Для прогулки Наташа надела модное бежевое пальто и белую толстовку. Волосы юная красотка оставила распущенными.
Горовая показала, как наслаждается наступившим теплом. На фото девушка мечтательно зажмурила глаза, улыбнулась и прикоснулась рукой к волосам.
«Ловить солнечные лучики», - подписала снимок девушка.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией
Больная "Холостячка" Мишина показала себя после неутешительного диагноза: реакция Эллерта поразила
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
Ее подписчики тут же принялись засыпать красотку комплиментами.
«Красивая», «Ты и есть лучик», «Лучик раз и лучик два, еще ребенок Горовая», «солнечный зайчик», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Горовая опубликовала снимок, который был сделан в отпуске, где она стояла перед зеркалом в уборной и приспустила халатик, хвастаясь подтянутой фигурой в купальнике.
"А, подождите. Я забыла про свою неуверенность, пересматривая фотки. Проехали", - убедила себя Наташа.
Напомним, приемная дочь Потапа сверкнула упругим бюстом, уверенно спустив халатик в уборной: "Подождите...".
Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа блеснула формами в микробикини на отдыхе с мамой и братом: "Черно-белая эстетика...".
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа удивила редким фото Дорофеевой и Позитива на заре популярности: "Как летит время!".