Приемная дочь популярного украинского продюсера Потапа показала себя в детстве, а также поделилась архивным фото с группой «Время и стекло»

23-летняя Наташа Горовая активно ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно радуя подписчиков новыми снимками. Как пишет Politeka.net, на этот раз девушка решила поделиться положительными воспоминаниями из прошлого.

Так, в новом посте Наташа удивилась тому, как быстро летит время. Девушка вспомнила, как 9 лет назад болела за украинскую сборную во время «Евро-2012», которое проходило в нашей стране. По этому случаю Горовая поделилась архивными фотографиями.

На них еще совсем юная девушка позирует в форме украинских футболистов, а также активно развлекается среди других болельщиков.

Среди ее фото оказался и редкий архивный кадр с совсем молодыми Позитивом и Надей Дорофеевой. На тот момент их дуэту «Время и стекло» было всего два года, и они были совсем не похожи на себя сегодняшних.

Наташа также опубликовала свое свежее фото из примерочной, на котором особенно заметно, как девушка изменилась за эти годы.

«Олды тут? Как вам такая новость, что летом будет 9 лет с проведения #euro2012 в Киеве? Хорошего вечера ;) P.S. КАК!!!!!! ТАК!!!!!! Летит!!! Время!!», - подписала кадры Горовая.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост.

«Да в смысле...Мне казалось что песня евро звучала только вот пару недель назад по радио», «Ну блиииин быть такого не может», - пишут люди.

Напомним, приемная дочь Потапа на балу с Кухар и Осадчей игриво оголила ножки, и затмила маму: "Куда ж без них...".

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: «Какая офигенная…».

Также Politeka писала, что падчерица Потапа вдохновилась Дорофеевой, поразив новым пикантным фото: "все о тебе".