Приемная дочь популярного украинского продюсера Потапа показала себя в детстве, а также поделилась архивным фото с группой «Время и стекло»
23-летняя Наташа Горовая активно ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно радуя подписчиков новыми снимками. Как пишет Politeka.net, на этот раз девушка решила поделиться положительными воспоминаниями из прошлого.
Так, в новом посте Наташа удивилась тому, как быстро летит время. Девушка вспомнила, как 9 лет назад болела за украинскую сборную во время «Евро-2012», которое проходило в нашей стране. По этому случаю Горовая поделилась архивными фотографиями.
На них еще совсем юная девушка позирует в форме украинских футболистов, а также активно развлекается среди других болельщиков.
Среди ее фото оказался и редкий архивный кадр с совсем молодыми Позитивом и Надей Дорофеевой. На тот момент их дуэту «Время и стекло» было всего два года, и они были совсем не похожи на себя сегодняшних.
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Наташа также опубликовала свое свежее фото из примерочной, на котором особенно заметно, как девушка изменилась за эти годы.
«Олды тут? Как вам такая новость, что летом будет 9 лет с проведения #euro2012 в Киеве? Хорошего вечера ;) P.S. КАК!!!!!! ТАК!!!!!! Летит!!! Время!!», - подписала кадры Горовая.
Ее подписчики тут же отреагировали на пост.
«Да в смысле...Мне казалось что песня евро звучала только вот пару недель назад по радио», «Ну блиииин быть такого не может», - пишут люди.
Напомним, приемная дочь Потапа на балу с Кухар и Осадчей игриво оголила ножки, и затмила маму: "Куда ж без них...".
Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: «Какая офигенная…».
Также Politeka писала, что падчерица Потапа вдохновилась Дорофеевой, поразив новым пикантным фото: "все о тебе".