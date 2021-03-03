Дочь известного продюсера и музыканта Потапа и бизнесвумен Ирины Горовой, Наташа, заткнула за пояс маму, обнажив ножки в вечернем платье

Как сообщает Politeka.net, яркими кадрами в шикарном луке девушка поделилась в сторис Instаgram.

Сперва Наташа показала как долго не могла выбрать наряд, она сомневалась, что лучше - розовый комбез или строгое черное платье. В результате Наталья выбрала черное платье с двумя шикарными разрезами. В таком наряде дочь Потапа пришли поздравить Валерию Гузему – основательнице Guzema Jewelry с Днем рождения. 2 марта ей исполнилось 30 лет и по этому случаю прошла громкая вечеринка с танцами в вечерних нарядах.

Судя по сторис Наталья была на вечеринке вместе со своей именитой мамой продюсером и бизнес-леди – Ириной Горовой. На балу также блистали Екатерина Кухар, Мария Ефросинина, Екатерина Осадчая и другие звезды. На некоторых сторис Наташа любуется собой в туалетной комнате перед зеркалом, комментируя: "Губки бантиком, куда ж без них"

Девушки посостязались в нарядах, померившись у кого соблазнительнее выглядят ножки. Ирина Горовая не уступает дочери, она выглядит даже стройнее нежели Наташка. Для вечеринки Ирина выбрала миди-платье без бретелей, с опущенными рукавами-буф также черного цвета.

Поклонники наверняка залипли, рассматривая образы мамы и дочери на знатной вечеринке. Кстати говоря, Ирина также разместила пост с фотографией дочери на главной странице в Инстаграм.

На фото тут же слетелись множество фанатов, среди которых, первой стала Надя Дорофеева, которая оставила эмоциональные огоньки, вместо множества слов.

"Шикарные барышни🔥", "Какие же вы все красивые", - написали фанаты Ирины.

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