Приемная дочка Потапа раскрыла фанатам секрет своего вдохновения

Об этом пишет Наташа Горовая на своей странице в Іnstagram.

Падчерица знаменитого рэпера Потапа 23-летняя Наташа Горовая регулярно делится с фанатами своими фото и видео материалами. В социальной сети её одни хвалят, другие не одобряют.

Некоторые считают, что Наташа часто снимается в провокационных позах или нарядах. По этому поводу в сети часто случаются дебаты, плавно переходящие в ссоры и оскорбления.

Есть у неё и защитники, которые приходят в восторг от каждого соблазнительного и смелого кадра. Они поддерживают молодую девушку, просят не обращать внимания на хейт.

По-видимому, Наташа Горовая мало обращает внимания на недовольство отдельных личностей, относясь к ним с большим чувством иронии.

Известно, что даже после развода Потапа с ее матерью Ириной Горовой, девушка все также следит за фигурой и занимается спортом. Её тело покрывают различные татуировки. Одну из таких татуировок девушка продемонстрировала фанатам.

На черно-белом снимке можно увидеть надпись сделанную, как утверждает Горовая, после прослушивания новой песни Нади Дорофеевой.

Композиция называется «О тебе», по признанию слушателей, это одна из отличных песен певицы Дорофеевой.

Горовая позирует в полоборота, одну руку держит около рта. На ней топ с открытыми плечами, волосы дочка Потапа собрала в прическу.

Первой под публикацией стоит смайлик от матери, Ирины Горовой, которая всегда стремиться поддержать дочь.

Пользователям понравилась тату, они положительно оценили фото.

Напомним, Горовая показала ножки.

Как сообщала Politeka, Дорофеева замурчала.

Также Politeka писала, падчерица Потапа показала дом.