Приемная дочь Потапа Наташа Горовая продолжает радовать поклонников смелыми кадрами
Как пишет Politeka.net, молодая красотка хоть и недавно приехала с отдыха, на котором была с мамой, но продолжает делиться кадрами в своем микроблоге Инстаграм. Девушка раньше была довольно неуверенной в себе и постоянно жаловалась на отсутствие любви.
В этот раз красотка решила поделиться мотивирующей картинкой, на которую обратила внимание. На ней предлагали выбросить в мусорный бак неуверенность в себе и в своих действиях.
После этого Наташа опубликовала снимок, который был сделан в отпуске, где она стояла перед зеркалом в уборной и приспустила халатик, хвастаясь подтянутой фигурой в купальнике.
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"А, подождите. Я забыла про свою неуверенность, пересматривая фотки. Проехали", - убедила себя Горовая.
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется добавить:: "Впечатляющая"
Мы писали, что приемная дочь Потапа похвасталась черно-белыми фото отдыха на Мальдивах с мамой.
Фото обработанные черно-белым фильтром, поражают глубиной и эмоциональной насыщенностью. Девушки позируют на пляже в купальниках и легких сарафанах, мама и дочь, словно подружки.
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