Приемная дочь Потапа Наташа Горовая продолжает радовать поклонников смелыми кадрами

Как пишет Politeka.net, молодая красотка хоть и недавно приехала с отдыха, на котором была с мамой, но продолжает делиться кадрами в своем микроблоге Инстаграм. Девушка раньше была довольно неуверенной в себе и постоянно жаловалась на отсутствие любви.

В этот раз красотка решила поделиться мотивирующей картинкой, на которую обратила внимание. На ней предлагали выбросить в мусорный бак неуверенность в себе и в своих действиях.

После этого Наташа опубликовала снимок, который был сделан в отпуске, где она стояла перед зеркалом в уборной и приспустила халатик, хвастаясь подтянутой фигурой в купальнике.

"А, подождите. Я забыла про свою неуверенность, пересматривая фотки. Проехали", - убедила себя Горовая.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется добавить:: "Впечатляющая"

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Фото обработанные черно-белым фильтром, поражают глубиной и эмоциональной насыщенностью. Девушки позируют на пляже в купальниках и легких сарафанах, мама и дочь, словно подружки.

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