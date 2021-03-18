Приемная дочь Потапа похвасталась черно-белыми фото отдыха на Мальдивах

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Наташа Горовая показала несколько кадров из воспоминаний об отдыхе на Мальдивах, которые провели всей семьей с мамой и братом Андреем.

На кадрах фото обработанные черно-белым фильтром, поражают глубиной и эмоциональной насыщенностью. Девушки позируют на пляже в купальниках и легких сарафанах, мама и дочь, словно подружки.

"Черно-белая эстетика нашего отпуска", - написала Горовая.

На фото запечатлены счастливые кадры на берегу океана, на фоне зелени и в бунгало. Также Наташа разместила фото своего брата Андрея, родного сына Потапа.

Поклонники тут же прореагировали на фото, написав в комментариях, свои эмоции:

"Я би хотіла собі таку фігуру і такі гаджети, і такого братика 😍🔥🔥🔥", "Як можна бути такою шикарною ?🔥", "Вееееу ну и фоточки 😍😍😍", "😍", "Красотка", "Какая шикарная, Наташка!", "Класс!", "Богиня", "Икона", "Красоточка", "Хорошие результаты, тело огонь", "Энергия счастья" - написали фанаты.

Не так давно Наталья была на вечеринке вместе со своей именитой мамой продюсером и бизнес-леди – Ириной Горовой. На балу также блистали Екатерина Кухар, Мария Ефросинина, Екатерина Осадчая и другие звезды.

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