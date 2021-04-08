Приемная дочь продюсера Потапа и его экс-супруги Ирины Горовой, Наташа, сделала над собой усилие и желанный результат не заставил себя долго ждать

Как передает Politeka.net, 23-летняя девушка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых наглядно продемонстрировала метаморфозы, произошедшие с ней в последнее время.

Из неприметной шатенки, комплексующей по поводу своей фигуры, Наташа превратилась в эффектную блондинку с подкачанными прелестями.

"Мои перемены😍какое время! Сплошные эксперименты! Аж приятно на душе", - подписала кадры звезда.

Ранее дочь Потапа признавалась, что годами стеснялась надевать шорты, так как считала себя полной.

"Мне было некомфортно, когда при ходьбе я видела, как болтаются мои ляжки. Я миллиард раз пыталась худеть, но, конечно, это всегда оказывалось безрезультатно. Что я только ни пробовала — и курсы покупать, и возвращаться к диете, на которой сидела в 14 лет, и голодать, и отказываться от различных продуктов, и никогда не помогало ничего", - жаловалась она.

Правильное решение пришло внезапно и принесло свои ошеломляющие плоды.

Наташа теперь старается не есть после 19 часов и употребляет больше растительной пищи. Кроме того, девушка поборола комплекс неполноценности, полюбив свое тело таким, как есть. На сегодня она частенько выставляет фото в соблазнительных нарядах, подчеркивая свои формы, а не прячя их в "оверсайз".

Напомним, приемная дочь Потапа зажмурила глаза от удовольствия, покорив нежным образом: «Солнечный зайчик».

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