Приемная дочь продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала родного человека

Как пишет Politekka.net, Наташа Горовая является приемной дочерью Потапа от брака с Ириной Горовой. Молодая красотка активно ведет социальные сети, где часто делится личным.

Этот раз не стал исключением, ведь Наташа решила показать своего дедушку. Красотка опубликовала фотографию, где была сама, ее братик, а также пожилой мужчина.

"Тебе было бы 81. В моей памяти", - написала Наташа под фотографией.

На второй фотографии Наташа уже была сама вместе с дедушкой. Как можно понять - это последний снимок, который удалось сделать Горовой перед тем, как родного человека не стало.

"Наша последняя фотография, как же тебя не хватает. 26.04", - написала Наташа под второй фотографией.

Мы писали, что приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как проводит отпуск.

На кадрах Наташа показала, как заходит в море, купается, а после вышла и показалась перед камерой. На Горовой было бикини телесного цвета с черными частями. Девушка подошла к гаджету, после чего видео оборвалось.

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