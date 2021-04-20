Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая поделилась новым постом с модным образом

Молодая девушка каждый день рассказывает в Инстаграм, как проходят ее будни, делится своим мнением о каких-то ситуациях, которые она хочет обсудить, а также нередко поднимает важные темы, обсуждаемые в обществе. Не так давно Наталья говорила о поисках энергии, любви к своему телу и уважении.

В этот раз свой пост девушка сопроводила не только оригинальной подписью с шуткой, но еще и восхитила фигурой. На кадре в черно-белой обработке Горовая позировала в узком топе с подписью спереди, а также велосипедках такого же стиля. Благодаря правильно подобранному ракурсу кажется, будто Наташа даже худее, чем обычно.

«Почему люди могут портить мне отношения и нервы, а я им нет 😇 (хотя нет, нервы конечно же могу 😂) откуда эта доброта во мне, ведь она в наше время вообще не ценна ☺️» - иронично подписала Наталья кадр.

Поклонники ответили:

«Ааааа 😍; Может быть благодаря таким людям как ты мир становится лучше🔥; уляля какая дама🔥; Она бесценна 🙏🏻 ты просто🤍; Все возвращается в жизни бумерангом❤️ может скоро твое добро по отношению к людям вернется к тебе в большем объеме💖; Ты классная ❤️; Вау какая же красивая; Не говори так, без добрых людей что будет с миром ?? Оставайся такой как есть )».

Также девушка опубликовала стори, где лежала в кровати, накрывшись одеялом. В какой-то момент девушка раскрылась, показывая - кто занял часть кровати. Как оказалось, собака "отобрала" много пространства.

"Кровать большая, но я всегда - ВСЕГДА - сплю на краю", - написала девушка под кадрами, в шутку возмущаясь над происходящим.

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