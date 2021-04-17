Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала, что происходит в ее кровати

Как пишет Politeka.net, Наташка является приемной дочерью Алексея Потапенко от прошлой жены Ирины Горовой. Красотка стала довольно популярной, собрав сотни тысяч фанатов в социальной сети Инстаграм, где публикует кадры из жизни.

В этот раз девушка опубликовала стори, где лежала в кровати, накрывшись одеялом. В какой-то момент девушка раскрылась, показывая - кто занял часть кровати. Как оказалось, собака "отобрала" много пространства.

"Кровать большая, но я всегда - ВСЕГДА - сплю на краю", - написала девушка под кадрами.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии, ведь ролик был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что приемная дочь знаменитого украинского продюсера Потапа Наташа Горовая показала мечтательный весенний образ.

Так, девушка показала фото, на котором она позирует на улице под лучами мартовского солнца. Для прогулки Наташа надела модное бежевое пальто и белую толстовку. Волосы юная красотка оставила распущенными.

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