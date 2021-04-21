Дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя и свои тату
Как пишет Politeka.net, Наташка Горовая является приемной дочерью Потапа от первой жены Ирины. Продюсер воспитывал девочку как свою и даже после развода у Алексея и Наташи остались теплые отношения. Сейчас Горовая активно развивает свой блог в Инстаграм, где публикует интересный контент из личной жизни.
"Как гласит одна из моих татуировок - smile
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В последнее время я стала намного проще относится ко многим вещам, которые раньше для меня, казалось бы, были неприемлемы.
Важно научиться радоваться даже мелочам - хотя я бы сказала особенно мелочам - ведь мир так прекрасен и вокруг нас столько светлого и замечательного!
Я рада, что я такая. И что простые, красивые, спонтанные фотографии смогли поднять мне настроение на этот солнечный день", - написала звезда под фотографией.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
"Какая инстагерл", "таким худым людям сложнее радоваться миру вокруг", "Вау, какая красота", "Прекрасная".
Мы писали, что дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая поделилась новым постом с модным образом.
В этот раз свой пост девушка сопроводила не только оригинальной подписью с шуткой, но еще и восхитила фигурой. На кадре в черно-белой обработке Горовая позировала в узком топе с подписью спереди, а также велосипедках такого же стиля.
Напомним, дочь Потапа показала, кого пустила в свою постель, личные кадры
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