Дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя и свои тату

Как пишет Politeka.net, Наташка Горовая является приемной дочерью Потапа от первой жены Ирины. Продюсер воспитывал девочку как свою и даже после развода у Алексея и Наташи остались теплые отношения. Сейчас Горовая активно развивает свой блог в Инстаграм, где публикует интересный контент из личной жизни.

"Как гласит одна из моих татуировок - smile

Папа научил меня находить позитив в любой ситуации. Наверное, по такому принципу я живу

В последнее время я стала намного проще относится ко многим вещам, которые раньше для меня, казалось бы, были неприемлемы.

Важно научиться радоваться даже мелочам - хотя я бы сказала особенно мелочам - ведь мир так прекрасен и вокруг нас столько светлого и замечательного!

Я рада, что я такая. И что простые, красивые, спонтанные фотографии смогли поднять мне настроение на этот солнечный день", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Какая инстагерл", "таким худым людям сложнее радоваться миру вокруг", "Вау, какая красота", "Прекрасная".

Мы писали, что дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая поделилась новым постом с модным образом.

В этот раз свой пост девушка сопроводила не только оригинальной подписью с шуткой, но еще и восхитила фигурой. На кадре в черно-белой обработке Горовая позировала в узком топе с подписью спереди, а также велосипедках такого же стиля.

Напомним, дочь Потапа показала, кого пустила в свою постель, личные кадры

А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа ошеломила переменами во внешности после экспериментов

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа угодила в неприятности из-за работы с Андраде, скрывала даже от мамы



