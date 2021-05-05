Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая заговорила об общении с близкими

После того как мама Наташи – Ирина Горовая развелась с Потапом, общаться звезды не перестали. Более того, они находятся в дружеских и теплых отношениях, причем также работают вместе. У Наташи есть родной брат – сын Потапа, который живет вместе с ней и Ириной.

Молодая девушка считается активным пользователем Инстаграм. В своем профиле она часто рассказывает о важном, поднимает интересные темы и не любит вопросы поклонников на слишком личные темы. Тем не менее, Наташа предельно честна в выражении своих эмоций.

«Будто жизнь проходит мимо меня. С радостью смотрю сторис людей , у которых большие компании, которыми они выезжают в горы, на пикники или просто собираются у кого-то в гостях

Я всегда супер ограничивала свой круг общения. Порой по своей воле , иногда против 😄 и я рада , что в моей жизни есть люди , с которыми я могу поделиться практически всем. Недавно с дедушкой обсуждала это и подсчитала, что у меня около 10 близких человек, но самых важных - двое.

И вроде бы все хорошо, есть с кем общаться и гулять, но порой так не хватает шумных посиделок и простых разговоров ни о чем

Приготовление еды, пленочные снимки, особенные песни и совместные истории

Иногда ты общаешься с человеком и наполняешься, а порой в твоей жизни появляются люди, которые высасывают из тебя энергию и уходят, оставляя ни с чем

Сегодня словила себя на грустном вайбе, первой мыслью было записать это в блокнот. Так и сделала. Теперь делюсь, чтобы если и на вас накатит волна грусти - вы знали, что не одиноки в этом мире», - рассказала Наташа, сопроводив пост двумя разными фото.

Пользователи не остались равнодушны:

«Такая же фигня.. 😑; Как будто с меня прочитала😢, в последнее время очень часто посещают такие мысли💔; Красотка🔥; Спасибо, пост прям вовремя...; Очень откликается, потому что аналогичная ситуация❤️; Как это актуально💔; Как знакомо то, блин😢 Блин, буквально пару дней назад появилась такая мысль и грузит меня до сегодня😬»

В целом, Наташа часто делится с поклонниками яркими моментами своей жизни. До этого она потрясла новым откровенным признанием для хейтеров.

На кадрах в сторис юная блогерша написала свои мысли о том, что хейтеров воспринимает с улыбкой.

"Ребят, смотрю на ваш хейт с улыбкой (это не пример негатива, просто обращаюсь ко всем хейтерам). Вы такие слабые духом, чтобы сказать мне это в лицо - все, на что вы способны - писать чушь с фейковых аккаунтов. Неужели чужая жизнь важна для вас больше своей? Я рада, что мой характер не позволяет мне воспринимать ваш негатив близко к сердцу. Даже во времена, когда вы звонили мне и желали смерти в трубку - даже тогда я просто улыбалась", - написала она.

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