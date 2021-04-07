Дочь знаменитого продюсера Ирины Горовой Наталья призналась, что рассталась со своим парнем

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Наташа Горовая разместила интервью, которое дала передаче "Зірковий шлях".

Наташа рассказала, что познакомились с бойфрендом еще в школе, а вот отношения их длились в течение года.

Вместе с избранником Наташа ездила отдыхать в Египет, а также девушка призналась, что была знакома с его родителями, которые благосклонно относились к девушке:

"Я нравилась его родителям больше, чем его бывшие девушки", – заявила Наталья Горовая.



Причину расставания девушка не назвала, и выразила надежду, что в будущем их отношения наладятся.



"Мы сидели, разговаривали – и решили, что надо остановиться, чтобы разобраться. Я доверяю судьбе. Если судьба – быть вместе, мы будем вместе", – резюмировала она.

Поклонники Наташи, которых у девушки почти 31 тысяча, похвалили красотку за искреннее интервью. Всем было интересно окунуться в закулисный мир знаменитостей, узнать новое, а касательно расставания с парнем, - пожелали успехов.

"Было интересно смотреть и слушать😍", "Спасибо за вдохновение и мотивацию🔥", " Классс🙌", "Очень интересное интервью. Молодец 👏", "Такая искренняя, очень интересно было слушать и смотреть❤️", "Совсем неожиданно было слышать некоторые новости! Успехов тебе!😍", - прореагировали поклонники.

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