Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, показала свою маму

Ирина Горовая - украинский продюсер, которая родилась в 1977 году, пишет Politeka.net. Звезда появилась на свет в семье государственной служащей и ученого, преподавателя биологии и генетики.

Мать Ирины, Ольга Михайловна, была замначальника управления в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, работала в Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины.

В одном из своих последних постов в Инстаграм продюсер показала, как выглядит ее мать.

На снимке обе женщины были в стильных образах. Ольга Михайловна надела светлую блузу и брюки, а ее дочь - серую футболку и светлые джинсы. Обе позировали напротив зеркала. Мать приобняла Горовую.

В посте Ирина рассказала, что мама всегда окружает семью теплом, заботится и любит родных.

"Помню, как ты сидела рядом всю ночь, когда я маленькая болела, гладила меня и рассказывала какие-то сказки, пришивала воротнички каждое воскресенье перед школой, вязала мне свитерки, распуская свои, потому, что хотелось, что бы доця была в обновке, вышивала «chess» на кофточке, потому, что я увлекалась шахматами, жертвовала походами в кино, потому что Ирочка не любила быть дома без мамы и папы...)

Мамуль, я очень тебя люблю и все помню и очень ценю) будь здоровенькая и улыбайся чаще)♥️", - написала любящая дочь.

"Мама красотка, как и Вы😍крепкого здоровья", "С Именинницей!🥰❤❤❤", "Вы очень хорошие 😍😍😍", - написали пользователи сети.

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