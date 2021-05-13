Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала себя, рассказав свою философию

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко взял замуж Ирину Горовую еще в далеком 1999 году. У женщины уже была дочь Наташа. Потап удочерил девочку и воспитывал как свою. Наташа неоднократно высказывала слова благодарности Алексею за это. И хоть Потапенко уже развелся с Ириной, но продолжает теплое общение с бывшей семьей.

На фото Наташа показалась в кофте, кроссовках и джинсах. Девушка стояла возле стильного байка, а на голову надела в шлем. Красотка уже готовилась снять защиту, когда ее сфотографировали.

"Нет риска, нет истории", - написала Наташа под фотографией.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Опасная девушка".

Сообщалось, что дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая заговорила об общении с близкими.

«Будто жизнь проходит мимо меня. С радостью смотрю сторис людей , у которых большие компании, которыми они выезжают в горы, на пикники или просто собираются у кого-то в гостях", - написала Наташа.

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