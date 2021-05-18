Звезда показала, что происходит у них дома

Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, показала забавы детей

Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году, передает Politeka.net. Пара воспитывала дочь Ирины от первого брака, Наташу, а в 2008-м у супругов появился на свет общий сын Андрей.

Ирина Горовая нередко показывает, как проводит время с детьми. Так, в этот раз продюсер опубликовала несколько сторис, в которых запечатлено, как Наташа ведет себя с младшим братом.

На столике дома можно заметить игру "Монополия", а на креслах расположились Наташа и ее мама. Напротив же под диваном лазил Андрей, в это время Наташа считала по порядку.

"Шестьдесят отжиманий", - произнесла девушка улыбаясь.

"Как сестричка издевается над братиком. Вот он пытается достать заброшенную карту", - улыбаясь, произнесла Ирина.

Позже мать, смеясь, произнесла: "Интересно, сколько Андрей будет отжиматься. Следующая серия о то, как он отжимается".

Отметим, Наташа Горовая всегда приятно высказывается о матери. В недавнем сторис девушка рассказала, что мама для нее источник мотивации, ведь она постоянно учится, не боясь выходить из зоны комфорта.

"В ее голове невероятное количество идей и стратегически верных решений. Невероятный пример для гордости и мотивации", - написала Наталья.

Напомним, Наталья Горовая и Потап развелись в 2014 году, хотя официально о расставании они рассказали только спустя несколько лет.

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