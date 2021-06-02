Приемная дочь Потапа Наташа Горовая в компании своего забавного друга рассказала о важных достижениях
23-летняя дочь бывшей жены Алексея Потапенко Ирины Горовой в последнее время активно следит за своим телом. Девушка уделяет особое внимание тренировкам и периодически рассказывает о них в соцсетях. Как пишет Politeka.net, этой теме она посвятила новый пост на своей странице в Инстаграм.
Так, Наташа рассказала о своих достижениях за прошедший день.
«Сходила на тренировку по боксу.
начала подготовку к забегу с препятствиями - 10 км
не отказалась от сладкого.
чувствую себя вновь 19-летней девочкой, которая возвращается в режим спортзала.
счастливая», - написала девушка.
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Этот пост она сопроводила фотографиями, на которых обнимает любвеобильного мопса. Горовая одета в простой повседневный наряд, а на ее лице незаметно косметики. На фото девушка пытается поцеловать собаку, а та в ответ облизывает ее лицо, заставив Наташу улыбнуться и зажмуриться.
Подписчики девушки отреагировали на ее пост.
«Ты – мой мотиватор», «боже, как же я тобой вдохновляюсь», «Сладкие», «Наташа, ты самая красивая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Горовая рассказала о своей борьбе с лишним весом.
Она составила себе план занятий на ближайшую неделю. Кроме того, девушка составила ряд целей, которые должна достичь.
Напомним, приемная дочь Потапа поразила внешностью на кадрах времен студенчества: "Можно себе позволить".
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа откровенно рассказала о борьбе за идеальную фигуру: "Безуспешные попытки привели меня к...".
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа взбудоражила своими ночными развлечениями.